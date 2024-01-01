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338 يوما للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مروعة في قطاع غزة

الأحد 08 سبتمبر 2024 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
338 يوما للعدوان على فلسطين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مروعة في قطاع غزة



غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٣٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(48 ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و 162 اصابة.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٠٩٣٩ شهيدا و ٩٤٦١٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
ودخل الاجتياح البري لمدينة رفح شهره الخامس على التوالي وسط استمرار تدمير المدينة وإحياءها المختلفة.
ويقوم جيش الاحتلال بإطلاق النار على كل من يحاول دخول المدينة.
وارتقى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ثماني مواطنين شمال وشرق وغرب المدينة في عمليات قصف اسرائيلية.
وفي خان يونس تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على جنوب وشرق المدينة ما أسفر عن وقوع اصابات.
غزة والشمال
وارتفع عدد الشهداء الى خمسة جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة مرسي في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال غزة.
واستهدفت الغارة العقيد محمد مرسي نائب مدير الدفاع المدني في شمال غزة والذي استشهد وعدد من أفراد أسرته في قصف منزلهم في مخيم جباليا.
وفي مدينة غزة ايضا ارتقى ثلاثة شهداء واصيب ١٥ مواطن في قصف مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين شمال مدينة غزة.
ودخل اجتياح اجزاء من حي الزيتون يومه الخامس عشر مع استمرار نسف المنازل.
وسط القطاع
وارتقى سبعة شهداء وإصابات بقصف طائرات الاحتلال منزل عائلة عيد شرق مخيم النصيرات.
ومن بين الشهداء خمسة من عائلة عيد واثنين من الجيران.
وكان ثمانية مواطنين ارتقوا في قصف استهدف تجمعا للمواطنين غرب النصيرات.
وقصفت المدفعي شرق مخيم المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

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