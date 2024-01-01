استشهاد 3 من عناصر الدفاع المدني اللبناني في هجوم إسرائيلي (فيديو)

بيروت/سما/

قالت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، إن ثلاثة عناصر من الدفاع المدني استُشهدوا وأصيب اثنان آخران، أحدهما في حالة حرجة، في هجوم إسرائيلي وقع خلال إخماد حرائق في بلدة فرون الجنوبية.

وأصيب مسعفان اثنان من الدفاع المدني – الهيئة الصحية في لبنان، بقصف مدفعي إسرائيلي في محيط بلدة “قبريخا” في جنوب لبنان، بعد توجههما لإطفاء حريق تسببت به غارة إسرائيلية على البلدة.

وجددت وزارة الصحة العامة اللبنانية استنكارها لإصرار إسرائيل على استهداف المسعفين.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان بعد ظهر اليوم السبت أنه ” إثر الحريق الذي تسببت به الغارة الإسرائيلية على بلدة قبريخا، توجه فريق من الدفاع المدني – الهيئة الصحية لاطفائه.”

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية عمدت “إلى استهداف المنطقة المحيطة بالقذائف المدفعية، ما أدى إلى انحراف السيارة وإصابة مسعفين اثنين بجروح أحدهما كسوره بالغة واستدعت إجراء عملية جراحية عاجلة له.”

وأضاف البيان “تجدد وزارة الصحة العامة استنكارها وشجبها الشديدين لما يبديه العدو الإسرائيلي من إصرار على استهداف المسعفين رغم تجولهم بسيارات إسعاف واطفاء معروفة للقيام بواجبهم الإنساني”.

وأكدت وزارة الصحة، بحسب البيان، أن ” التعرض للفرق الصحية هو انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف والقوانين الدولية وتكرر مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وممارسة الضغط الحقيقي والفعلي لوقف هذه الجرائم المتمادية”.