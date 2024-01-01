  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يهدمون 47 منشأة ومنزلا جنوب الضفة بعد عملية ترقوميا

السبت 07 سبتمبر 2024 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهدمون 47 منشأة ومنزلا جنوب الضفة بعد عملية ترقوميا



الخليل/سما/

قال فلسطينيون، السبت، إن مستوطنين إسرائيليين هدموا الأسبوع الماضي 47 منشأة زراعية ومنزلا لهم، في منطقة الطيبة ببلدة ترقوميا غربي الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

واكتشف الفلسطينيون الهدم في المنطقة فور وصولهم إلى أماكن منشآتهم بعد منع إسرائيلي دام عدة أيام وإغلاق الطرق المؤدية إليها جراء مقتل 3 ضباط شرطة بإطلاق نار استهدف مركبتهم قرب حاجز “ترقوميا” مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال محمد طنينة، أحد المتضررين من عمليات الهدم، إنه “اكتشف دماراً هائلاً في منزله وخراباً في حقل العنب، بالإضافة إلى تدمير خزان ماء كان يستخدم لري المزروعات”.

وأضاف أن المستوطنين “استغلوا إغلاق الجيش الإسرائيلي للطرق المؤدية إلى منطقة الطيبة، ونفذوا عمليات التخريب والهدم”.

ولفت إلى أن “تلك المنشآت مرخصة من بلدية ترقوميا، وتصلها خدمات المياه والكهرباء، لكن الاحتلال يمنع باستمرار المزارعين من الوصول إلى أراضيهم”.

وأوضح طنينة أن مستوطني مستوطنتي “أدورا وتيلم” المقامتين على الأراضي الواقعة شرقي ترقوميا، هم الذين يهاجمون المزارعين في معظم الأحيان.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين (حكومية)، فإن اعتداءات المستوطنين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أدت إلى “استشهاد 19 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 785 بجراح، وتهجير 28 تجمعا بدويا”.

وسبق أن كشف مركز “بتسيلم” الحقوقي الإسرائيلي (غير حكومي) في مايو/ أيار الماضي، عن مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو، يهدف إلى تهجير المواطنين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين، معتبرا ذلك جزءا من “نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن بمستوطنات في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.

الأكثر قراءة اليوم

لماذا ضحك “المسؤول الأمني الكبير” حين سئل عن تمسك نتنياهو فجأة بـ”فيلادلفيا”؟

هجوم على لبنان واخلاء شمال قطاع غزة.."يديعوت" : إسرائيل يستعدون لمعركة واسعة النطاق على جميع الجبهات..

هجوم نتنياهو على الوسطاء يهدد مفاوضات هدنة غزة..

قناة عبرية : البيت الأبيض يرجئ تقديم مقترح جديد لـ "صفقة التهدئة" في غزة..

إسرائيليون يطردون بن غفير من شاطئ في تل أبيب ويصرخون بوجهه: أنت قاتل (فيديو)

الهندي: نتنياهو ارسل مبعوثين للتفاوض على صفقة تبادل اسرى مع الجهاد

مقدمو البرامج الإذاعية الإسرائيلية يسخرون من الإبادة الجماعية في غزة

الأخبار الرئيسية

1834236754

شكوك أميركية في إمكانية توقف حرب غزة قبل نهاية ولاية بايدن

1181881073

رئيس سابق للشاباك: نتنياهو يصر على "صلاح الدين" خوف انهيار حكومته

66dc376242360452ac0ac75c

برلماني مصري يخاطب نتنياهو: من أنت لتتحدى مصر؟

prison-ofer-burj-730x438

حاخام “يبارك” جنودا متهمين بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني (فيديو)

66dc469f4c59b76ca91bc051

مدير الاستخبارات البريطانية: حماس حركة وفكرة لا يمكن قتلها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية