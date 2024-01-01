  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

برلماني مصري يخاطب نتنياهو: من أنت لتتحدى مصر؟

السبت 07 سبتمبر 2024 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني مصري يخاطب نتنياهو: من أنت لتتحدى مصر؟



القاهرة/سما/

شن الإعلامي والعضو بمجلس النواب المصري مصطفى بكري، هجوما على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تصريحاته تجاه مصر مؤخرا، وتصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين البلدين.


وقال بكري خلال برنامجه الذي يقدمه على شاشة صدى البلد المصرية، إن مصر تتعرض لمؤامرة من كل اتجاه، وفي مواجهة مباشرة وغير مباشرة، مضيفا أن مجرم الحرب نتنياهو، يتحدى ويقول إن قواته لن تخرج من محور فيلادلفيا.

وتابع: "أنت تتكلم مع من؟ أنت تتكلم مع مصر وجيش مصر وقائد مصر الوطني الشريف؟ مصر التي أذاقت الأمرين لكل من حاول أن يمس أمنها القومي، لكن من أنت يا نتنياهو وكل المجرمين والقتلة؟".

وأضاف أن الشعب المصري يتحول بشكل كامل في حالة الأزمات ويكون على قلب رجل واحد خلف القيادة والجيش، متابعا: "مصر بلدنا وانتماؤنا الحقيقي ونموت علشان ذرة تراب، يجب أن تفهموا هذه الرسالة، ولا يغرنكم استفرادكم بشعب أعزل".

وصعدت القاهرة من لهجتها مؤخرا تجاه إسرائيل، بعد إصرار نتنياهو، على تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية، في محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وزعمه أن حماس تهرب السلاح عبر أنفاق تمر من هذا المحور.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يظل عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام.

وأضاف المصدر، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، مساء الجمعة أن استمرار الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي يدفع حكومة نتنياهو لمزيد من التعنت وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها.

ويوم الخميس، أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، زيارة مفاجئة للحدود المصرية مع قطاع غزة، وتفقد قواته على خط الحدود المشتركة ومعبر رفح، وأكد أن المهمة الأساسية للقوات هي حراسة حدود البلاد في كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأنها قادرة جيلا بعد جيل على حماية حدود الدولة.

#مصر #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

لماذا ضحك “المسؤول الأمني الكبير” حين سئل عن تمسك نتنياهو فجأة بـ”فيلادلفيا”؟

هجوم على لبنان واخلاء شمال قطاع غزة.."يديعوت" : إسرائيل يستعدون لمعركة واسعة النطاق على جميع الجبهات..

هجوم نتنياهو على الوسطاء يهدد مفاوضات هدنة غزة..

قناة عبرية : البيت الأبيض يرجئ تقديم مقترح جديد لـ "صفقة التهدئة" في غزة..

إسرائيليون يطردون بن غفير من شاطئ في تل أبيب ويصرخون بوجهه: أنت قاتل (فيديو)

الهندي: نتنياهو ارسل مبعوثين للتفاوض على صفقة تبادل اسرى مع الجهاد

مقدمو البرامج الإذاعية الإسرائيلية يسخرون من الإبادة الجماعية في غزة

الأخبار الرئيسية

1181881073

رئيس سابق للشاباك: نتنياهو يصر على "صلاح الدين" خوف انهيار حكومته

prison-ofer-burj-730x438

حاخام “يبارك” جنودا متهمين بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني (فيديو)

66dc469f4c59b76ca91bc051

مدير الاستخبارات البريطانية: حماس حركة وفكرة لا يمكن قتلها

335,500 وفاة حتى نهاية العام..العلماء يقتربون من معرفة الحجم الحقيقي والمرعب للوفيات وانتشار الأمراض بغزة..

هجوم على لبنان واخلاء شمال قطاع غزة.."يديعوت" : إسرائيل يستعدون لمعركة واسعة النطاق على جميع الجبهات..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية