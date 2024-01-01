  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة عائشة نور تطالب بتحقيق مستقل بمقتل ابنتها برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة

السبت 07 سبتمبر 2024 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة عائشة نور تطالب بتحقيق مستقل بمقتل ابنتها برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة



رام الله/سما/

دعت عائلة الناشطة الأمريكية التركية التي قتلت برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية لإجراء تحقيق مستقل في وفاتها، قائلة إن التحقيق الذي تجريه إسرائيل لن يكون كافيا.


وألقت عائلة عائشة نور أزغي أيغي باللوم على الجيش الإسرائيلي في مقتلها، واصفة ما حدث بـ"القتل غير القانوني".

وتحدثت عائلة عائشة في بيان عن ابنتها، مشيدة فيها باعتبارها "ناشطة متحمسة بشدة في مجال حقوق الإنسان" والتي كانت نشطة أيضا في الحرم الجامعي في الاحتجاجات التي قادها الطلاب "للدفاع عن الكرامة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء العنف ضد شعب فلسطين".

وكان مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون أكدوا أن الناشطة الأمريكية التركية التي قتلت باحتجاج ضد الاستيطان في ببلدة بيتا في نابلس الجمعة، تبلغ من العمر 26 عاما، في حين اعترف الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على المتظاهرين وأشار إلى أنه ينظر في تقارير حول مقتل "مواطنة أجنبية".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تسعى "بشكل عاجل" للحصول على معلومات عن مقتل مواطنتها بالضفة الغربية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "نقدم أعمق تعازينا لعائلتها وأحبائها. نحن نجمع بشكل عاجل المزيد من المعلومات عن ظروف وفاتها وسيكون لدينا المزيد لنقوله عندما نعرف المزيد". وحدد هوية المرأة على أنها عائشة نور إزغي ووصف مقتلها بأنه "مأساوي"، من دون تحديد المسؤولية في ذلك على الفور.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أسفه للحادثة، ووعد بـ"اتخاذ إجراءات حسب الضرورة". وقال بلينكن أثناء تواجده في جمهورية الدومينيكان: "نأسف لهذه الخسارة المأساوية"، مقدما "أعمق تعازيه" لأسرة عائشة.

من جهتها، دانت تركيا مقتل الناشطة المؤيدة للفلسطينيين التي تحمل أيضا الجنسية التركية قائلة إنها قتلت على يد "جنود الاحتلال الإسرائيلي".

وأدان الرئيس رجب طيب أردوغان "التدخل الهمجي لإسرائيل"، وكتب في منشور على إكس: "أدين التدخل الهمجي لإسرائيل ضد مظاهرة احتجاج على الاحتلال في الضفة الغربية وأدعو ليرحم الله مواطنتنا عائشة نور إزغي إيغي التي قضت في الهجوم".

الأكثر قراءة اليوم

لماذا ضحك “المسؤول الأمني الكبير” حين سئل عن تمسك نتنياهو فجأة بـ”فيلادلفيا”؟

هجوم على لبنان واخلاء شمال قطاع غزة.."يديعوت" : إسرائيل يستعدون لمعركة واسعة النطاق على جميع الجبهات..

هجوم نتنياهو على الوسطاء يهدد مفاوضات هدنة غزة..

قناة عبرية : البيت الأبيض يرجئ تقديم مقترح جديد لـ "صفقة التهدئة" في غزة..

إسرائيليون يطردون بن غفير من شاطئ في تل أبيب ويصرخون بوجهه: أنت قاتل (فيديو)

الهندي: نتنياهو ارسل مبعوثين للتفاوض على صفقة تبادل اسرى مع الجهاد

مقدمو البرامج الإذاعية الإسرائيلية يسخرون من الإبادة الجماعية في غزة

الأخبار الرئيسية

1181881073

رئيس سابق للشاباك: نتنياهو يصر على "صلاح الدين" خوف انهيار حكومته

66dc376242360452ac0ac75c

برلماني مصري يخاطب نتنياهو: من أنت لتتحدى مصر؟

prison-ofer-burj-730x438

حاخام “يبارك” جنودا متهمين بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني (فيديو)

66dc469f4c59b76ca91bc051

مدير الاستخبارات البريطانية: حماس حركة وفكرة لا يمكن قتلها

335,500 وفاة حتى نهاية العام..العلماء يقتربون من معرفة الحجم الحقيقي والمرعب للوفيات وانتشار الأمراض بغزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية