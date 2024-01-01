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“رفعوا أيديهم وقالوا سنُوقف المعركة”..الحرس الثوري الإيراني: ضربنا 12 سفينة إسرائيلية

السبت 07 سبتمبر 2024 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
“رفعوا أيديهم وقالوا سنُوقف المعركة”..الحرس الثوري الإيراني: ضربنا 12 سفينة إسرائيلية



طهران/ وكالات/

 أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، عن ضرب 12 سفينة إسرائيلية في البحرين الأحمر والمتوسط.
وأضاف خلال زيارته مقر “خاتم الأنبياء” للإعمار: “لقد هاجمت إسرائيل 14 سفينة لنا في البحر الأحمر والبحر المتوسط ​​كي لا نتمكن من تصدير نفطنا، لقد فعل الكيان الصهيوني ذلك بشكل غامض ومبهم للغاية، ونحن ضربنا 12 من سفنه”، وفقا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.
وأردف سلامي: “وعندما ضربنا السفينة الخامسة الإسرائيلية، رفعوا أيديهم وقالوا سنوقف معركة السفن”.
وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني: “سيطرنا من الخارج على ظاهرة التكفير، ولو انتشر الإرهاب لكانت نقطة مركزيته إيران، كما تمكنا من إغلاق جميع الطرق التي فتحها العدو، وأصبحت اليوم خطوط الشحن الأكثر أمانا، وعادت السفن التي يرفع عليها العلم الإيراني”.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في “حزب الله” فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

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