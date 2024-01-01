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"الجنائية" تسقط قضيتها ضد هنية بعد استشهاده

السبت 07 سبتمبر 2024 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجنائية" تسقط قضيتها ضد هنية بعد استشهاده



لاهاي /وكالات/
أسقطت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، قضيتها ضد الزعيم السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية الذي استشهد في إيران في 31 تموز في عملية نُسبت إلى إسرائيل.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية، إلى جانب مسؤوليْن كبيريْن آخريْن في "حماس"، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
لكن المحكمة قالت في بيان، إن خان أسقط الطلب المقدم بشأن هنية في الثاني من آب "بسبب تغير الظروف الناجم عن موت هنية".
وأضافت، إنه "نتيجة لذلك، فإن (المحكمة) تنهي الإجراءات ضد إسماعيل هنية".
ولا تزال المحكمة تدرس طلب خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
يسعى خان أيضا إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحق يحيى السنوار الذي عينته "حماس" محل هنية، والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وكانت إسرائيل أعلنت أنها قتلت الضيف في غارة جوية على جنوب قطاع غزة في 13 تموز.
واتهم خان كلا من نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، من بينها "تجويع مدنيين" و"توجيه هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين".
ووجه اتهامات لقادة "حماس" الثلاثة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وإسرائيل خلال الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

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