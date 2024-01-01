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مصادر طبية : ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية في غزة إلى 37 بعد استشهاد طفلة

السبت 07 سبتمبر 2024 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر طبية : ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية في غزة إلى 37 بعد استشهاد طفلة



غزة / سما/

 استشهدت طفلة، ظهر اليوم السبت، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب سوء التغذية، ونقص العلاج، ليرتفع عدد من ارتقوا بسبب سوء التغذية إلى 37 طفلا.

وقالت مصادر طبية، إن الطفلة يقين الأسطل توفيت نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات.

ويعيش قطاع عزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شـــــح شـــــديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

ولا تكتفي قوات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل تتعمد استهداف المواطنين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات، ما اسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

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