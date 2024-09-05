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اصابتان واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لرام الله

السبت 07 سبتمبر 2024 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابتان واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لرام الله



رام الله/سما/

اصيب مواطنان بنيران قوات الاحتلال، اليوم السبت ، واعتقال 6 مواطنين خلال اقتحام محافظة رام الله.

وقال الهلال الأحمر انه تعامل مع إصابتين واحدة بالرصاص الحي في اليد أثناء اقتحام بلدة بيتونيا غرب رام الله، واخرى بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 6 مواطنين. احدهم المواطن حمزة جبارين من بلدة بيتونيا غربا، أثناء مروره على حاجز طيار بين قرية الطيبة شرقا، ومدينة أريحا، كما اعتقلت خمسة آخرين أثناء مرورهم على حاجز عين سينيا شمالا.

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