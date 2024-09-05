واشنطن : إحباط مُخطط لمهاجمة وقتل أكبر عدد من اليهود في نيويورك والكشف عن مصير المُنفذ وجنسيته

نيويورك /سما/

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها أحبطت “هجوما إرهابيا” ضد يهود في مدينة نيويورك كان باكستانيّ يعيش في كندا يخطط لشنه باسم تنظيم الدولة الإسلامية في حدود السابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مؤكدةً اعتقاله.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن الشاب البالغ 20 عاما ويدعى “محمد شهزيب خان ومعروف باسم شازب جدعون حاول دخول الولايات المتحدة لارتكاب جريمة قتل جماعية في مركز يهودي بنيويورك” وقد “اعتُقل في 4 أيلول/سبتمبر في كندا بناء على طلب مكتب المدعي العام الفدرالي” في مانهاتن.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند إن “المتهم يُشتبه في أنه خطط لهجوم في حدود السابع من تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام بهدف مُعلَن هو قتل أكبر عدد ممكن من اليهود باسم تنظيم الدولة الإسلامية”.

ووفقا لمدير مكتب التحقيقات الفدرالية (إف بي آي) كريستوفر راي، كان الشاب الباكستاني “عازما على قتل يهود هنا في الولايات المتحدة، بعد عام تقريبا على هجوم حماس على إسرائيل” في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

واستنادا إلى التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفدرالية ومكتب المدعي العام الفدرالي في نيويورك، حاول خان المقيم في كندا السفر إلى نيويورك حيث “كان ينوي استخدام أسلحة آلية وشبه آلية لتنفيذ عملية قتل جماعية دعما لتنظيم الدولة الإسلامية ضد مركز يهودي في بروكلين”.

وكان الشاب تحت المراقبة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولا سيما بسبب رسائله على شبكات التواصل الاجتماعي واتصالاته المشفرة وتوزيعه “مقاطع فيديو ودعاية لتنظيم الدولة الإسلامية” وفق وزارة العدل.

وقال غارلاند إنه “ممتن جدا لشركائه الكنديين لتحركهم السريع واعتقالهم المتهم”.