الاحتلال: حزب الله اطلق 30 صاروخا في دقيقة واحدة صباح اليوم

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان نحو الجليل الأعلى ومنطقة جبل ميرون صباح اليوم السبت خلال دقيقة واحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 6:04 والساعة 6:05 في منطقة متات، تم رصد نحو 30 قذيفة تنطلق من الأراضي اللبنانية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار سمعت في منطقة الجليل الغربي بشأن تسلل طائرة معادية، تبين لاحقا أنها إنذار كاذب.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن سلاح الجو استهدف منصة إطلاق إضافية لحزب الله في منطقة ياطر في جنوب لبنان خلال الليل.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله في بيان اليوم السبت أنه استهدف قاعدة جبل نيريا (مقر ‏قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء غولاني) بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وأكد في بيانه أن الاستهداف يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته وردا على ‌‌‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة خصوصا الاعتداء الأخير ‏على بلدة فرون".