  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يفضلون الانسحاب من محور "فيلادلفيا" وإبرام صفقة

الجمعة 06 سبتمبر 2024 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة/سما/

أيد غالبية الإسرائيليين إبرام صفقة تبادل أسرى واعتبروا ذلك أهم من البقاء في محور "فيلادلفيا" الذي يتمسك به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو؛ وفق ما أظهر استطلاع للرأي عرضته القناة 12 الإسرائيلية.

ويستدل من الاستطلاع، أن غالبية الإسرائيليين لا يعتقدون بأن الحكومة تبذل كل ما بوسعها من أجل إعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين من غزة، فيما أن نتنياهو يحظى بثقل أقل من لبيد وغانتس وبينيت بين الجمهور الإسرائيلي.

ويعتقد 60% من الإسرائيليين أن إبرام صفقة تبادل أسرى أهم من البقاء في محور "فيلادلفيا"، فيما يرى 28% أن البقاء في محور "فيلادلفيا" هو الأهم. فيما يفضل غالبية المصوتين لمعسكر الائتلاف الحكومي البقاء في المحور.

وأبدى 61% من الإسرائيليين المستطلعة آرائهم عدم ثقتهم بالحكومة بأنها تبذل كل ما بوسعها من أجل إعادة الأسرى والمحتجزين من غزة، وردا على سؤال حول سبب إصرار نتنياهو على البقاء في محور "فيلادلفيا"؟ أجاب الغالبية بأنه لاعتبارات سياسية.

وقارن الاستطلاع نتنياهو بمرشحين آخرين لرئاسة الحكومة، وقد عبر 35% عن ثقتهم برئيس المعارضة، يائير لبيد، مقابل 33% الذين أعربوا عن ثقتهم بنتنياهو، بينما قال 28% إنهم لا يثقون في أي منهما.

وذكر 41% أنهم يثقون في رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، مقابل 27% الذين قالوا إنهم يثقون بنتنياهو. أما رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، نال ثقة 44% من الإسرائيليين المستطلعة آرائهم مقابل 29% الذين أبدوا ثقتهم بنتنياهو.

إلى ذلك، يرى عدد كبير من الإسرائيليين أن نتنياهو هو المسؤول المركزي عن الإخفاق في 7 أكتوبر بنسبة 43%، ثم يليه بفارق كبير رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك رونين بار ووزير الأمن يوآف غالانت.

وتناول الاستطلاع موقف الإسرائيليين من محاولة بن غفير تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وصلاة اليهود هناك، وقد بينّ الاستطلاع أن أكثر من ثلثي الجمهور الإسرائيلي يعارضون الصلاة اليهودية وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يثير سخرية الاسرائيليين : “عاجز ومعتوه وخرف”..

أسعار العملات في فلسطين..

صحيفة المانية تكشف الوثيقة السرية للسنوار حول التفاوض والحرب النفسية ضد إسرائيل

واللا العبري: نتنياهو يعتبر أن ممر فيلادلفيا هو "صخرة" وجود إسرائيل

باراك: نتنياهو كذّاب ويتحتّم شلّ المرافق كليًّا لإسقاط حكومته..

وزير الخارجية الأردني: محاولة تهجير فلسطينيي الضفة إلى المملكة سيكون “إعلان حرب” ولن نُرسل جنودنا إلى قطاع غزة

لماذا ضحك “المسؤول الأمني الكبير” حين سئل عن تمسك نتنياهو فجأة بـ”فيلادلفيا”؟

الأخبار الرئيسية

4-9-730x438-1-730x438-1-730x438 (1)

لماذا ضحك “المسؤول الأمني الكبير” حين سئل عن تمسك نتنياهو فجأة بـ”فيلادلفيا”؟

20240905174128reup-2024-09-05t173925z_272317235_rc2hu9a170ie_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

تقرير: خطط عسكرية أمريكية تحسباً لانهيار جهود بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

66db27a34c59b735375265f0

مصدر مصري: نتنياهو يظل عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام

66dafc1c4236047e0267e9e4

إسرائيليون يطردون بن غفير من شاطئ في تل أبيب ويصرخون بوجهه: أنت قاتل (فيديو)

GWzAed7WUAEBJ1z

فيديو مسرب من سجن مجدو الإسرائيلي: تعذيب وإذلال بحق أسرى فلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية