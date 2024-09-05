  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزارة التعليم التركية تتضامن مع غزة

الجمعة 06 سبتمبر 2024 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة التعليم التركية تتضامن مع غزة



أنقرة/سما/

أعلن وزير التعليم التركي يوسف تكين، الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024 أن كافة المدارس في تركيا ستبدأ يومها الأول للعام الدراسي الجديد، بدرس افتتاحي عن حب الوطن والدفاع عنه تحت عنوان "الدفاع عن الوطن من جناق قلعة إلى غزة" في لفتة للتعبير عن التضامن مع غزة التي يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً دامية عليها.

إذ كشف الوزير التركي عن ذلك في كلمة ألقاها في قمة عن افتتاح العام الدراسي والبحث والتطوير في مجال التقنيات التعليمية" والتي أقيمت في إسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يبدأ حوالي 20 مليون طالب في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي العام الدراسي 2024-2025 الإثنين، 9 سبتمبر/أيلول.


ويشار إلى أن وزير التعليم التركي كان قد التقى في وقت سابق ب 220 طالبًا فلسطينيًا نقلتهم الحكومة التركية من غزة خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.

وبحسب البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما تقدم وزارة التعليم دورات تدريبية مختلفة، مثل الدعم النفسي والتدريب على التكيف وتعليم اللغة التركية، للأطفال الذين تم إحضارهم إلى تركيا لتلقي العلاج أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة.


ومنذ بداية حرب الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، استشهد نحو 16,715 طفلًا فلسطينيًا، بينهم 115 وُلِدوا واستشهدوا في هذه الحرب ذاتها، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفي يوليو/ تموز الماضي قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الأطفال "يدفعون الثمن الأعلى للحرب في غزة، وسط نزوح وخوف من فقدان طفولتهم".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة خلفت قرابة 135,000 قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10,000 مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يثير سخرية الاسرائيليين : “عاجز ومعتوه وخرف”..

أسعار العملات في فلسطين..

صحيفة المانية تكشف الوثيقة السرية للسنوار حول التفاوض والحرب النفسية ضد إسرائيل

واللا العبري: نتنياهو يعتبر أن ممر فيلادلفيا هو "صخرة" وجود إسرائيل

باراك: نتنياهو كذّاب ويتحتّم شلّ المرافق كليًّا لإسقاط حكومته..

وزير الخارجية الأردني: محاولة تهجير فلسطينيي الضفة إلى المملكة سيكون “إعلان حرب” ولن نُرسل جنودنا إلى قطاع غزة

لماذا ضحك “المسؤول الأمني الكبير” حين سئل عن تمسك نتنياهو فجأة بـ”فيلادلفيا”؟

الأخبار الرئيسية

4-9-730x438-1-730x438-1-730x438 (1)

لماذا ضحك “المسؤول الأمني الكبير” حين سئل عن تمسك نتنياهو فجأة بـ”فيلادلفيا”؟

20240905174128reup-2024-09-05t173925z_272317235_rc2hu9a170ie_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

تقرير: خطط عسكرية أمريكية تحسباً لانهيار جهود بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

66db27a34c59b735375265f0

مصدر مصري: نتنياهو يظل عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام

66dafc1c4236047e0267e9e4

إسرائيليون يطردون بن غفير من شاطئ في تل أبيب ويصرخون بوجهه: أنت قاتل (فيديو)

GWzAed7WUAEBJ1z

فيديو مسرب من سجن مجدو الإسرائيلي: تعذيب وإذلال بحق أسرى فلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية