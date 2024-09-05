وزارة التعليم التركية تتضامن مع غزة

أنقرة/سما/

أعلن وزير التعليم التركي يوسف تكين، الجمعة 6 سبتمبر/أيلول 2024 أن كافة المدارس في تركيا ستبدأ يومها الأول للعام الدراسي الجديد، بدرس افتتاحي عن حب الوطن والدفاع عنه تحت عنوان "الدفاع عن الوطن من جناق قلعة إلى غزة" في لفتة للتعبير عن التضامن مع غزة التي يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً دامية عليها.

إذ كشف الوزير التركي عن ذلك في كلمة ألقاها في قمة عن افتتاح العام الدراسي والبحث والتطوير في مجال التقنيات التعليمية" والتي أقيمت في إسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن يبدأ حوالي 20 مليون طالب في مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي العام الدراسي 2024-2025 الإثنين، 9 سبتمبر/أيلول.



ويشار إلى أن وزير التعليم التركي كان قد التقى في وقت سابق ب 220 طالبًا فلسطينيًا نقلتهم الحكومة التركية من غزة خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.

وبحسب البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما تقدم وزارة التعليم دورات تدريبية مختلفة، مثل الدعم النفسي والتدريب على التكيف وتعليم اللغة التركية، للأطفال الذين تم إحضارهم إلى تركيا لتلقي العلاج أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة.



ومنذ بداية حرب الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، استشهد نحو 16,715 طفلًا فلسطينيًا، بينهم 115 وُلِدوا واستشهدوا في هذه الحرب ذاتها، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفي يوليو/ تموز الماضي قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الأطفال "يدفعون الثمن الأعلى للحرب في غزة، وسط نزوح وخوف من فقدان طفولتهم".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة خلفت قرابة 135,000 قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10,000 مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.