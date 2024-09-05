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مصدر مصري مسؤول: نتنياهو يظل عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام

الجمعة 06 سبتمبر 2024 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر مصري مسؤول: نتنياهو يظل عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام



القاهرة/سما/

قال مصدر مصري رفيع المستوى إن تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يظل عقبة كأداء أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام.


وأضاف المصدر، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، مساء الجمعة، أن استمرار الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي يدفع حكومة نتنياهو لمزيد من التعنت وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها.

وصعدت القاهرة من لهجتها مؤخرا تجاه إسرائيل بعد إصرار نتنياهو على تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وزعمه أن حماس تهرب السلاح عبر أنفاق تمر من هذا المحور.

وترفض مصر اتهامات نتنياهو، وتصر بشكل صارم على انسحاب "قوات الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، ومعبر رفح الذي تحتل القوات الإسرائيلية الجانب الفلسطيني منه بداخل قطاع غزة".

ويقف إصرار نتنياهو على بقاء قوات إسرائيلية داخل محور فيلادلفيا عقبة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس، إذ تصر كل من مصر وحماس على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

وكان مصدر مصري رفيع المستوى، قد صرح أمس، بأن تصريحات رئيس الوزرء الإسرائيلي تفتقد للواقعية ويسعى من خلالها إلى تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة، الذي شهد إبادة جماعية.

وذكر المصدر المصري أن ترويج نتنياهو لتهريب السلاح من مصر إلى حماس في غزة، هي أكذوبة أخرى لتبرير فشل حكومته في السيطرة على تهريب السلاح من إسرائيل إلى القطاع.

وأكد استياء كافة الأطراف من استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، في إفشال التوصل إلى اتفاق هدنة.

وزار رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، الحدود المصرية مع قطاع غزة، أمس بشكل مفاجئ، وتفقد قواته على خط الحدود المشتركة ومعبر رفح، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة يحملون على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن تراب هذا الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

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