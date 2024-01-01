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"بيلد": وثيقة تؤكد موافقة "حماس" على زيارة الصليب الأحمر للرهائن

الجمعة 06 سبتمبر 2024 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بيلد": وثيقة تؤكد موافقة "حماس" على زيارة الصليب الأحمر للرهائن



برلين/سما/

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلا عن وثيقة، أن حركة "حماس" قد تسمح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة الرهائن "كبادرة حسن نية".


وتابعت الصحيفة أن وثيقة من حاسوب آلي، من المحتمل أنه يخص الزعيم الجديد للحركة يحيى السنوار، تحدد استراتيجية "حماس" في مفاوضات وقف إطلاق النار. وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة تعود إلى بداية عام 2024، ومن المرجح أن السنوار وافق عليها شخصيا.


وجاء في الوثيقة: "خلال مفاوضات المرحلة الثانية (أي خلال وقف إطلاق النار – محرر "بيلد")، ستسمح (حماس) للصليب الأحمر بزيارة بعض الرهائن كبادرة حسن نية ومن أجل نقل الأخبار إلى عائلاتهم".

في الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن "حماس" بهذه الطريقة تريد زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية. كذلك تريد الحركة أن تتمركز قوات عربية على طول الحدود الشرقية والشمالية مع إسرائيل.

وتقول الوثيقة: "يجب على القوات المسلحة العربية أن تكون بمثابة حاجز لمنع العدو من إعادة احتلال غزة بعد انتهاء الحرب حتى تقوم حماس بإعادة تنظيم صفوفها وقدراتها العسكرية".

وتتبادل إسرائيل و"حماس" الاتهامات بعرقلة التوصل الى اتفاق هدنة بعد مرور أحد عشر شهرا على بدء الحرب، في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطا داخلية متصاعدة لإبرام اتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر.

من جهته، نفى نتنياهو وجود اتفاق قريب، وقال في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لا للأسف، لسنا قريبين (من الاتفاق)، لكننا سنبذل كل شيء لدفعهم الى القبول باتفاق يسمح في الوقت ذاته بمنع إيران من إعادة تسليح غزة".

إلا أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أكد على النقيض من ذلك، مشيرا إلى أن "90 في المئة من الاتفاق شبه منجز كلام دقيق. أعتقد أننا اقتربنا من ذلك"، وأضاف أنه "تم الاتفاق على الإطار، والنقاش حاليا حول تنفيذ التفاصيل، ولا سيما بالنسبة الى تبادل السجناء".

#حماس #الصليب الاحمر

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