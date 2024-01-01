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القسام تنشر تسجيلا للأسير الاسرائيلي القتيل الموج ساروسي..

الجمعة 06 سبتمبر 2024 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تنشر تسجيلا للأسير الاسرائيلي القتيل الموج ساروسي..



غزة/سما/

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عصر اليوم تسجيلا للأسير الإسرائيلي القتيل ألموج ساروسي.

وقال ساروسي في التسجيل المصور إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة كان يستهدفه والمحتجزين الآخرين، كما اتهم حكومة بنيامين نتنياهو والجيش بتنفيذ عمليات تحرير كاذبة وفاشلة كادت تؤدي إلى مقتلهم.

وأضاف الأسير القتيل "أقول للحكومة والجيش وأجهزة الأمن إنكم فشلتم وأهملتمونا في 7 أكتوبر".

وكان ساروسي بين 6 أسرى -أحدهم يحمل جنسية مزدوجة إسرائيلية أميركية- عثر الجيش الإسرائيلي على جثثهم مؤخرا داخل نفق في رفح جنوبي قطاع غزة.

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