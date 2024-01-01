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استطلاع معاريف: : أغلبية الإسرائيليين تؤيد الانسحاب من محور فيلادلفيا

الجمعة 06 سبتمبر 2024 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع معاريف: : أغلبية الإسرائيليين تؤيد الانسحاب من محور فيلادلفيا



القدس المحتلة/سما/

كشف استطلاع للرأي، أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة، أن أغلبية إسرائيلية كبيرة تؤيد الانسحاب من محور فيلادلفيا مقابل صفقة التبادل مع حركة حماس.

وبحسب استطلاع الرأي، فقد فضل 48% من أفراد العينة إطلاق سراح المحتجزين في غزة على البقاء قيد الاحتجاز.

وأظهر أن أغلبية كبيرة من الجمهور تؤيد الانسحاب من محور فيلادلفيا للسماح بصفقة التبادل، حيث أيد 48% من أفراد العينة التنازل عن المحور، مقابل 37% أبدوا استعداداً للتخلي عن صفقة لترك المحور بيد إسرائيل.

وعلى صعيد الانقسام السياسي، فإن الخلافات أكثر حدة، وبين أنصار المعارضة، حيث يحظى الانسحاب من المحور بدعم بنسبة 75%.

في المقابل، أبدى 74% من ناخبي الائتلاف استعدادهم للتخلي عن الاتفاق إذا كان ذلك يعني الانسحاب من محور فيلادلفيا.

ويكشف الاستطلاع أيضا أن مرشحا واحدا فقط يتفوق على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو من حيث الملاءمة لرئاسة الوزراء.

ووفقا للاستطلاع، لو تقدم نفتالي بينيت بترشيحه لحصل بحسب الاستطلاع على تأييد 49% مقابل 34% لنتنياهو، غير أن الأخير يتفوق على باقي المرشحين الآخرين المذكورين.

وبين الاستطلاع أن نتنياهو سيفوز على بيني غانتس بنسبة 42% مقابل 40% لغانتس، وهو تغيير مقارنة بالأسبوع الماضي، عندما فاز غانتس على نتنياهو بنقطة مئوية واحدة.

كذلك سيفوز نتنياهو على زعيم المعارضة يائير لابيد بنسبة 45% مقابل 36% للابيد، كما سيفوز على أفيغدور ليبرمان، حيث نال نتنياهو 43% من أصوات العينة، مقابل 35% لليبرمان.

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