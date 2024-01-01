في ظل تزايد تهديدات حزب الله ..تعليمات جديدة لسكان المستوطنات الشمالية

القدس المحتلة/سما/

أصدر المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، صباح الجمعة، بيانا للمستوطنين، نصحهم فيه بتجنب التجمعات، مشددا على ضرورة التقيد بتعليمات الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية.

وجاء في البيان: "يُطلب من السكان المقيمين في القرى التي تم إخلاؤها فقط تجنب التجمعات والحد من الحركة داخل البلدة".

يأتي هذا البيان في وقت تتجدد فيه الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، بعد فترة هدوء قصيرة أعقبت "الهجوم الوقائي" الذي شنّه الجيش الإسرائيلي بداية الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة، هاجمت ليلا مستودعا للأسلحة تابعا لحزب الله في منطقة بلدة بليدا بجنوب لبنان، كما تم استهداف مبان عسكرية للحزب في مناطق عيتا الشعب ويارين بجنوب لبنان.

ويوم أمس، اندلعت اشتباكات عنيفة على الجبهة الشمالية، حيث هاجم الجيش الإسرائيلي أحد مقاتلي حزب الله في قرية كفرا، مما أدى إلى مقتله.

ورد حزب الله بإطلاق وابل من الصواريخ باتجاه مستوطنات الشمال، وأعقب ذلك تقارير إعلامية لبنانية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي شن هجمات على أهداف في جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة واسعة من الهجمات في جنوب لبنان، حيث تم تنفيذ 14 غارة في مناطق متعددة تشمل الجبين، وطير حرفا، ووادي زبقين، والعيزية.