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نتنياهو يثير سخرية الاسرائيليين : “عاجز ومعتوه وخرف”..

الجمعة 06 سبتمبر 2024 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يثير سخرية الاسرائيليين : “عاجز ومعتوه وخرف”..



القدس المحتلة/سما/

أثار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سخرية لدى الإسرائيليين عندما أخطأ في تاريخ معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
وقال نتنياهو في كلمة متلفزة إن حماس نفذت هجومها في السابع من نوفمبر بدلا من القول السابع من أكتوبر.
وقال أحد المتابعين الإسرائيليين تعليقا على خطأ نتنياهو إنه “عاجز، خرف، معتوه”.
وقال متابع آخر: “بدأوا في الولايات المتحدة يتحدثون بصراحة عن حالة ترامب العقلية. متى سيفعلون هذا في إسرائيل من أجل الخرف لدينا؟”، وفق “شبكة قُدس”

وقال متابع ثالث: “يقدم نتنياهو العرض الجديد، مسلسل التخبط في مواعيد المجزرة، ثم كانت لدينا مجزرة 9 أكتوبر(خطأ سابق لنتنياهو)، والآن  مجزرة 7 نوفمبر. حسنا، الخطأ يتوسع لقد كان خطأ في يومين، والآن بعد شهر. والسؤال ماذا سيكون الارتباك القادم؟ . نحن ننتظر بفارغ الصبر!”.
وقال نتنياهو في كلمته المتلفزة: “إنهم (حماس) يسعون لإخراجنا من غزة بهدف استعادة السيطرة عليها وتنفيذ هجوم مشابه لهجوم السابع من نوفمبر(أكتوبر) مرة أخرى، مرارا وتكرارا”.
وشنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس وفصائل فلسطينية اخرى هجوما واسعا شمل مستوطنات غلاف غزة ومدنا فلسطينية محتلة في 7 من أكتوبر، وجرى إثر الهجوم أسر نحو 250 إسرائيليا ومقتل 1500 آخرين.
وتفيد الأرقام الإسرائيلية الرسمية بمقتل 706 جنود وضباط منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 340 بالمعارك البرية.

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