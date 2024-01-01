  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية الأردني: محاولة تهجير فلسطينيي الضفة إلى المملكة سيكون “إعلان حرب” ولن نُرسل جنودنا إلى قطاع غزة

الجمعة 06 سبتمبر 2024 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأردني: محاولة تهجير فلسطينيي الضفة إلى المملكة سيكون “إعلان حرب” ولن نُرسل جنودنا إلى قطاع غزة



عمان / وكالات /

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض قتلت كل فرص تحقيق السلام العادل في فلسطين، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، امس الخميس.
وأضاف: أن بلاده تدعم صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن من عطلها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي غيّر مواقفه وانسحب من التزاماته.
وأعرب عن رفض المزاعم التي يروّج لها نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا والحدود مع الأردن، وشدد على أن بلاده لن تقبل أي مقاربة تتعامل مع قطاع غزة على أنه جزء منفصل عن الضفة الغربية، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من غزة.

وأفاد بأن بلاده لن ترسل جنودها ضمن مقاربات أمنية إسرائيلية في غزة كي لا تعرضهم لأي هجوم، مشيرا إلى أن أي محاولة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية للمملكة هو بمثابة إعلان حرب على الأردن.

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت" تكشف تفاصيل المقترح الاميركي الجديد للتوصل إلى صفقة غزة ..

القناة السابعة : جيش الاحتلال يستعد لتولي مسؤولية توزيع المساعدات في غزة

مدينة اميريكية كبيرة تقطع علاقاتها مع إسرائيل ..

الحوثي: الأعداء سيفاجأون في المعركة البرية بتقنيات غير مسبوقة في التاريخ ..كما تفاجؤوا في البحر

نتنياهو “يقتُل” التبادل بدمٍ باردٍ : اصراره على احتلال فيلادلفيا أكبر خدعةٍ بالحرب لافشال الصفقة ومنع سقوط حكومته

رئيس الأركان المصري يتفقد “إجراءات التأمين” على الحدود مع غزة غداة تصريحات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا

البيت الأبيض:نشعر بالإحباط ولا توجد مفاوضات رسمية حاليا بشأن وقف إطلاق النار بغزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يثير سخرية الاسرائيليين : “عاجز ومعتوه وخرف”..

336 يوما من العدوان على قطاع غزة: عشرات الشهداء والاحتلال يعرقل تطعيم الأطفال شرق خان يونس

جيش الاحتلال ينسحب من جنين ومخيمها..

الحوثي: الأعداء سيفاجأون في المعركة البرية بتقنيات غير مسبوقة في التاريخ ..كما تفاجؤوا في البحر

"يديعوت" تكشف تفاصيل المقترح الاميركي الجديد للتوصل إلى صفقة غزة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية