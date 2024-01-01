وزير الخارجية الأردني: محاولة تهجير فلسطينيي الضفة إلى المملكة سيكون “إعلان حرب” ولن نُرسل جنودنا إلى قطاع غزة

عمان / وكالات /

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض قتلت كل فرص تحقيق السلام العادل في فلسطين، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، امس الخميس.

وأضاف: أن بلاده تدعم صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن من عطلها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي غيّر مواقفه وانسحب من التزاماته.

وأعرب عن رفض المزاعم التي يروّج لها نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا والحدود مع الأردن، وشدد على أن بلاده لن تقبل أي مقاربة تتعامل مع قطاع غزة على أنه جزء منفصل عن الضفة الغربية، كما طالب إسرائيل بالانسحاب من غزة.

وأفاد بأن بلاده لن ترسل جنودها ضمن مقاربات أمنية إسرائيلية في غزة كي لا تعرضهم لأي هجوم، مشيرا إلى أن أي محاولة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية للمملكة هو بمثابة إعلان حرب على الأردن.