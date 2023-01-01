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الأونروا: الأسبوع الماضي "الأكثر دموية" في الضفة الغربية

الجمعة 06 سبتمبر 2024 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: الأسبوع الماضي "الأكثر دموية" في الضفة الغربية



غزة/سما/

قالت "الأونروا"، إن الأسبوع الماضي هو "الأكثر دموية" للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وأضافت الوكالة الأممية، في منشور عبر منصة (X)، "مع استمرار الحرب في غزة تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن".

وأكدت على أن "الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نوفمبر الماضي، حيث قُتل العديد من الأشخاص، بينهم 7 أطفال".

وتصاعد العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 691 مواطنا، وإصابة نحو 5 آلاف و700، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وفي إطار هذا التصعيد، بدأ جيش الاحتلال، في 28 أغسطس/ آب الماضي، عدوانا على شمال الضفة تعد "الأوسع" منذ عام 2002، أسفرت حتى الخميس عن مقتل 39 مواطنا، وإصابة 150 آخرين، واعتقال العشرات، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

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