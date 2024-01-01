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حالة الطقس في فلسطين: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة

الجمعة 06 سبتمبر 2024 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس في فلسطين: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، صيفيا غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت، يكون الجو صيفيا غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

والاحد المقبل، يكون الجو صيفيا غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج

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