المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة: إسرائيل ملزمة بتمكيننا من القيام بواجبنا في غزة

القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يوم الخميس، إن "إسرائيل، القوة المحتلة في غزة، ملزمة بتمكيننا من القيام بواجبنا".

وعلق في مؤتمره الصحفي اليومي، على رغبة إسرائيل في تولي توزيع الغذاء في غزة، قائلا: "لم يتم التواصل مع الأمم المتحدة أو مشاركة خطة بهذا الشأن".

وأوضح أن إسرائيل طرحت هذه الفكرة في السابق، لكنه أكد بأن "الأونروا؛ العمود الفقري والقلب والرئة والذراع لتوزيع المساعدات الصحية والغذائية والإنسانية في غزة".

ووصف دوجاريك، الوضع الإنساني في غزة بأنه "يفوق الرهيب".

وأشار إلى وجود انخفاضٍ بـ35 بالمئة في توزيع الغذاء مقارنة بيوليو/ تموز الماضي.

ولفت دوجاريك، إلى أن السبب الرئيسي لذلك "أوامر الإخلاء" الإسرائيلية التي تصدر بين فترة وأخرى.