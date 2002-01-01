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جيش الاحتلال ينسحب من جنين ومخيمها..

الجمعة 06 سبتمبر 2024 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينسحب من جنين ومخيمها..



جنين/سما/

أعلنت قوات الاحتلال فجر يوم الجمعة، انسحابها من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عدوانية واسعة، استمرت لمدة 10 أيام، قامت خلالها باغتيال 36 فلسطيني وإصابة العشرات، وخلفت دمارا واسعا.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية جنين بشير مطاحن، في تصريحات نقلتها وكالة "وفا"، إن "قوات الاحتلال جرفت أكثر من 70% من شوارع المدينة بالكامل، على عمق يقارب متراً ومتراً ونصفاً".

وأوضح أن ذلك "أدى إلى تدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وكوابل الاتصالات والكهرباء، في المناطق التي تم تجريفها، بما يقدر بطول 20 كلم بشكل أولي"

وأعرب مواطنون عن مخاوفهم من عودة قوات الاحتلال لاقتحام المدينة ومخيمها بعد انسحابها وانتشارها على الحواجز العسكرية المحيطة، كما حدث في مرات عديدة سابقة.

وذكرت مصادر عبرية، انه تم اغتيال 36 فلسطينيا، بينهم أطفال ومسنين، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، في عدوان الاحتلالً على محافظة جنين، والذي وصف بالدموي والأعنف منذ العام 2002.

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