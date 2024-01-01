البيت الأبيض:نشعر بالإحباط ولا توجد مفاوضات رسمية حاليا بشأن وقف إطلاق النار بغزة

واشنطن / وكالات /

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي مساء اليوم (الخميس) إن الإدارة الأمريكية تشعر بالإحباط لأننا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق تهدئة وتبادل اسرى.

وتجري واشنطن حاليا محادثات محمومة مع إسرائيل ومصر وقطر، بشأن اقتراح الوساطة الذي ستقدمه إدارة بايدن للطرفين، ربما السبت أو الأحد.

ورغم التقارير التي تتحدث عن احتمال عقد قمة جديدة، أشار المسؤول الأميركي الكبير كيربي إلى أنه لا توجد "مفاوضات رسمية" حاليا بشأن وقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف: "نحن على اتصال مع الوسطاء القطريين والمصريين لنرى كيف يمكننا المضي قدما في هذا الأمر. وحقيقة أنني لا أعلن عن اجتماع آخر لا يعني أنه لن يكون هناك اجتماع جديد. نعتقد أن المحادثات ستستمر". إن محاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن تستمر وسوف تستمر، نحن في غاية التركيز. هذا كل شيء، إن طريقة التعامل مع التحديات الإنسانية في غزة هي التوصل إلى اتفاق فوري، ويجب أن تتوقف المعاناة.

وقال كيربي أيضًا في إشارة إلى الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق: "ما زلنا نعتقد أنه على الرغم من أن الأمر معقد للغاية، إلا أنه إذا كان هناك حل وسط فمن الممكن الوصول إلى هناك وتحقيق السلام". نحن نحاول سد الفجوات بين ما تريده حماس وما تقول إسرائيل إنها مستعدة لتقديمه.

وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، هناك حالياً قضيتان محل خلاف بين الطرفين: محور فيلادلفيا والإفراج عن الاسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية.

حماس، من جانبها، تصر على استقبال نفس العدد من الأسرى الذي تم تحديده بل وأكثر. ولهذا السبب، من المحتمل أن تضع الولايات المتحدة الخطوط العريضة للوساطة في نهاية الأسبوع، وتبلغ الأطراف أنه يُطلب منهم أن يقولوا "نعم" أو "لا".

وفي إشارة إلى كلام المسؤول في البيت الأبيض الليلة، والذي جاء فيه أنه "تم الاتفاق على 90% من تفاصيل الصفقة" ، قال كيربي: "المسؤول في الإدارة كان واضحا أنه رغم التقدم، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى مع الرهائن.

وتابع قائلا:" ما زلنا نعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، على الرغم من الصعوبات". 90% ليس دقيقاً، هكذا نحن قريبون ونتحدث عن تفاصيل التنفيذ، والآن أصبح الأمر أكثر صعوبة بسبب قضية مقتل الأسرى الإسرائيليين الستة.