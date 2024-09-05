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استشهاد 10 فلسطينيين واصابات في قصف إسرائيلي استهدف 3 تجمعات لفلسطينيين وشقة سكنية في قطاع غزة

الخميس 05 سبتمبر 2024 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 10 فلسطينيين واصابات في قصف إسرائيلي استهدف 3 تجمعات لفلسطينيين وشقة سكنية في قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد 10 فلسطينيين في قطاع غزة وأصيب آخرون، الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف 3 تجمعات لفلسطينيين وشقة سكنية في القطاع.
وقال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، في منشور عبر منصة تلغرام: “استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين (لم يذكر عددهم) بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع”.
وخلال الثلاث ساعات الماضية، أعلن الجهاز عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين، في غارات متفرقة استهدفت تجمعين للمواطنين في حي الزيتون بغزة، وشمال رفح، وشقة بعمارة سكنية في مدينة غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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