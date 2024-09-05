مدينة اميريكية كبيرة تقطع علاقاتها مع إسرائيل ..

وكالات - سما-

أعلن مجلس مدينة بورتلاند، كبرى مدن ولاية ماين الأميركية، أنه سيقطع العلاقات الاقتصادية ويسحب استثمارات من إسرائيل بسبب القتل المستمر للفلسطينيين في غزة".

القرار، الذي دفع إليه ائتلاف ماين من أجل فلسطين والفرع المحلي لمنظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، كان يهدف إلى منع أي استثمار لأموال المدينة في الشركات المتواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية. وتضم القائمة 85 كيانًا، بما في ذلك بوينغ وكاتربيلر وشيفرون وفولفو وإنتل.

بورتلاند هي المدينة الرابعة في الولايات المتحدة التي تتخذ مثل هذا القرار.