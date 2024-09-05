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مقتل 12 عنصرا من الجيش السوري في هجوم انتحاري نفّذته “هيئة تحرير الشام” شمالي سوريا

الخميس 05 سبتمبر 2024 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 12 عنصرا من الجيش السوري في هجوم انتحاري نفّذته “هيئة تحرير الشام” شمالي سوريا



دمشق/ وكالات/

قتل 12 عنصرا من قوات الجيش السوري الأربعاء جراء هجوم انتحاري نفّذته هيئة تحرير الشام في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، في حصيلة قتلى هي الأعلى في المنطقة منذ العام الماضي.
وقال المرصد “قُتل 12 عنصرا من قوات الجيش السوري بينهم ضابط، نتيجة عملية انغماسية نفذتها قوات خاصة من هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) على مواقع تابعة للجيش في ريف اللاذقية الشمالي” المجاور لمحافظة إدلب.
وتعد حصيلة القتلى الأعلى في صفوف الجيش السوري في المنطقة منذ أيلول/سبتمبر الماضي، بحسب المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن الهجوم يأتي في إطار “تصعيد بدأته هيئة تحرير الشام منذ مطلع الأسبوع، وتخلّلته هجمات على مواقع لقوات الجيش على جبهات عدة”، من دون أن تتضح خلفياته.

وتسيطر هيئة تحرير الشام مع فصائل معارضة أقل نفوذا على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها، وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة أكثر من خمسة ملايين نسمة، الجزء الأكبر منهم نازحون، بحسب الأمم المتحدة.

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