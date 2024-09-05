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تحالف الخراب يُضحي بأبناء إسرائيل

زعيم حزب العمل يشن هجومًا على نتنياهو ويطالب باستمرار المظاهرات لإسقاط الحكومة

الخميس 05 سبتمبر 2024 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم حزب العمل يشن هجومًا على نتنياهو ويطالب باستمرار المظاهرات لإسقاط الحكومة



القدس المحتلة/سما/

اتهم زعيم حزب العمل الإسرائيلي، يائير غولان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي للبقاء في السلطة عبر ما وصفه بـ”محور فيلادلفيا ونتساريم”، للحفاظ على ما سماه “ائتلاف الخراب والدمار”.
وأوضح غولان، أن التحالف الأقوى في إسرائيل اليوم هو “تحالف الفساد والقومية المتعصبة والعنيفة”، الذي يسعى لإعادة تأسيس مستوطنات مثل غوش قطيف في غزة، ولو كان ذلك على حساب حياة الجنود الإسرائيليين.
ودعا غولان، إلى تشكيل جبهة حازمة للقوى الديمقراطية في إسرائيل، مشددا على ضرورة الاستمرار في التظاهرات حتى تضطر الحكومة الحالية للدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وأشار إلى أن الأيام القادمة ستكون مصيرية، وأن إبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين يحمل فرصة هائلة لإنقاذهم وإنقاذ إسرائيل.

وحذر من أن تفويت هذه الفرصة سيكون بمثابة كارثة مزدوجة، على المحتجزين وعلى مستقبل إسرائيل.

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