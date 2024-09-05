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الاحتلال يعيد اقتحام طولكرم ويحاصر المشفى الحكومي

الخميس 05 سبتمبر 2024 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد اقتحام طولكرم ويحاصر المشفى الحكومي



طولكرم/سما/

أعادت قوات الاحتلال اقتحام مدينة طولكرم عقب انسحابها صباحا في حصار استمر 4 أيام، وحاصرت المستشفى الحكومي.

وكان انسحب جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس، من مدينة طولكرم ومخيمها بعد تدمير وتجريف واسع للبنية التحتية وتخريب ممتلكات المواطنين.

عدوان الاحتلال وحصاره استمر 4 أيام على محافظة طولكرم ومخيمها، تخلّله تفجير داخل حارات مخيم طولكرم وإحراق للشوادر، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من منازل المواطنين واحتراقها في حارة السوالمة.

وشهدت العديد من شوارع مخيم طولكرم والمدينة تجريفا واسعا للبنية التحتية ودمارا في ممتلكات المواطنين.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل وأخضعت أهلها للتحقيق.

وحاصرت مستشفيي الإسراء التخصصي والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعاقت عمل مركبات الإسعاف وتفتيشها واستجواب طواقمها.

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