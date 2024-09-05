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335 يوما للمقتلة في غزة: عشرات الشهداء والجرحى وحملة تطعيم الأطفال تبدأ بخان يونس

الخميس 05 سبتمبر 2024 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
335 يوما للمقتلة في غزة: عشرات الشهداء والجرحى وحملة تطعيم الأطفال تبدأ بخان يونس



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٣٥ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(٢٤ ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات ٤٢ شهيدا و ١٠٧ اصابات .
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٠٨٦١ شهيدا و ٩٤٣٩٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وانطلقت في خان يونس حملة تطعيم شلل الأطفال والتي تستمر لأربعة أيام.
وتزامن انطلاق الحملة مع غارة إسرائيلية على خيام النازحين في منطقة المواصي ادت لاستشهاد مواطن واصابة عشرة اخرين بجراح.
وأغارت طائرات الاحتلال الحربية على محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة دون وقوع اصابات.
وفي رفح تمكن المسعفون من انتشال جثامين ثلاثة شهداء قضوا خلال محاولاتهم دخول المدينة.
وواصل جيش الاحتلال نسف المنازل غرب رفح بلا توقف.
وسط القطاع
واستشهد اربعة مواطنين اثر قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة في حادثة هي الرابعة منذ بداية الحرب.
وفي النصيرات استشهد اربعة مواطنين في قصف منزلين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
غزة والشمال
واستشهد ستة مواطنين من مخيم الشاطيء اثر قصف عناصر تأمين المساعدات في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
ويواصل جيش الاحتلال قصف المنازل في حي الزيتون مع استمرار التقدم البري لليوم ١٢ على التوالي.
واستهدفت طائرات الاحتلال بركس قرب مفترق أبو الأمين بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة دون وقوع إصابات.

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