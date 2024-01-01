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5 شهداء ومصاب في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في طوباس

الخميس 05 سبتمبر 2024 04:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 شهداء ومصاب في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في طوباس



طوباس/سما/

 استشهد 5 شبان وأصيب سادس بإصابة خطيرة، في قصف نفذه الاحتلال على مركبة في مدينة طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن طواقم الإسعاف انتشلت 5 شهداء من المركبة المقصوفة، فيما تجري عمليات إنعاش لمصاب سادس.

والشهداء طبقا لمصادر طبية، هم: محمد زكريا زبيدي، واحمد فواز أبو دواس، ومحمد عوض العايدي، وقصي عبد الرازق، ومحمد بني غرة.

ويأتي هذا القصف تزامنا مع استمرار عملية اقتحام تنفذها قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أصابت شابا بأكثر من رصاصة، داخل مخيم الفارعة جنوب طوباس ونكلت به وسحبته بواسطة جرافة، ومنعت طواقم الإسعاف التي تتواجد على مقربة منه من الوصول إليه أو نقله وتقديم الاسعافات اللازمة له، وأنه لا معلومات مؤكدة حول طبيعة وضعه الصحي.

يتبع..

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