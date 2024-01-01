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تركيا تدعم مصر وتهاجم نتنياهو

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تدعم مصر وتهاجم نتنياهو



أنقرة/سما/

قالت الخارجية التركية إن مساعي رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لإبقاء الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا غير مقبولة.


وقالت الخارجية التركية، إن نتنياهو يواصل أكاذيبه للتلاعب بالرأي العام من أجل التغطية على جرائمه في غزة ومنع وصول مفاوضات وقف إطلاق النار إلى نتيجة.

وأوضحت الخارجية التركية، أن دعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر لإنهاء الحرب في غزة ومد يد المساعدة للفلسطينيين.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن نتنياهو أخبر وزير دفاعه يوآف غالانت، بموافقة مصر والولايات المتحدة على خرائطه، ليرد وزير الدفاع بأن من المهم أيضا موافقة السنوار، حسبما زعمت الصحيفة العبرية.

وقال مصدر مصري قريب من سير المفاوضات الجارية، إن نتنياهو يحاول القفز على أزمته الداخلية المتمثلة في اشتباكه المتكرر مع وزير الدفاع وقادة الجيش، والأجهزة الأمنية، فضلا عن التصعيد المستمر مع المعارضة وعائلات الأسرى، باختلاق أكاذيب عن قبول مصر بمخططاته، وهو ما تفطنت إليه القاهرة وتتعامل معه بشكل يتفق مع أمنها القومي ومع موقفها من القضية الفلسطينية.

وأعلن البيت الأبيض أنه لن يتجادل مع نتنياهو حول ما قاله عن محور فيلادلفيا، مؤكدا على لسان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن"الاقتراح والوساطة يشملان إخراج قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك محور فيلادلفيا، وإسرائيل وافقت على ذلك".

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