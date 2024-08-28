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خلال 8 أيام.. 33 شهيدا وإصابة نحو 140 آخرين في الضفة الغربية

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال 8 أيام.. 33 شهيدا وإصابة نحو 140 آخرين في الضفة الغربية



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 33 مواطنا وإصابة نحو 140 في الضفة الغربية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية الأربعاء الماضي في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية.


 وقالت الصحة اليوم الخميس في بيان "ارتفعت حصيلة الشهداء في محافظات الضفة إلى 685 شهيدا، ونحو 5700 جريح" منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 ووزعت الوزارة عدد الشهداء منذ تاريخ (28-8-2024) حسب المحافظة "19 شهيدا في محافظة جنين، 4 شهداء في محافظة طوباس، 7 شهداء في محافظة طولكرم، 3 شهداء في محافظة الخليل".

وأوضحت أنه من بين الشهداء 7 أطفال واثنين من المسنين.

وأضافت"في اليوم 334 من العداون على قطاع غزة بلغ عدد الشهداء في القطاع 40,861 شهيدا ونحو 94,400 جريح".

وكان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" قد أعلنا في بيان مشترك الأربعاء الماضي، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في مدينتي جنين وطولكرم بالضفة الغربية. وفق زعمه.

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