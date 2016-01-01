"ملفات بيبي".. فيلم وثائقي يعرض لقطات لم يسبق عرضها لاستجواب الشرطة لنتنياهو

واشنطن/سما/

كشفت مجلة أمريكية شهيرة عن فيلم وثائقي حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، سيتم عرضه كعمل قيد التنفيذ في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي المقبل.



وحسب مجلة "فاريتي" فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو موضوع فيلم وثائقي جديد بعنوان "ملفات بيبي"، من إنتاج الحائز على جائزة الأوسكار أليكس جيبني وإخراج أليكسيس بلوم.

وأشارت المجلة إلى أن الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته ساعتين، والذي سيعرض كعمل قيد التنفيذ في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، يعرض لقطات لم يسبق لها مثيل لاستجواب الشرطة لنتنياهو.



ووفقا للمجلة، تم إجراء التسجيلات بين عامي 2016 و2018 كجزء من مجموعة من الأدلة لتحديد ما إذا كان ينبغي توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وفي عام 2023 تم تسريب التسجيلات إلى جيبني، وهي تتضمن مقابلات مطولة مع "بيبي" (بنيامين نتنياهو) وزوجته سارة وابنه يائير وأصدقاء رئيس الوزراء وشركائه بالإضافة إلى موظفي المنزل.

وقال جيبني: "تسلط هذه التسجيلات الضوء على شخصية نتنياهو بطريقة غير مسبوقة وغير عادية.. إنها دليل قوي على شخصيته الفاسدة والمرتشية وكيف قادنا ذلك إلى حيث نحن الآن".

ويصف توم باورز، كبير مبرمجي الأفلام الوثائقية في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، "ملفات بيبي" بأنها "عمل من أعمال الصحافة الوثائقية من الدرجة الأولى"، مضيفا: "حصل أليكسيس بلوم وأليكس جيبني على لقطات كاشفة لم يرها أحد من قبل، ثم أجريا مقابلات معمقة مع مجموعة واسعة من الشخصيات بما في ذلك أولئك الذين هم من أعلى مراتب الحكومة الإسرائيلية. إنه يوضح ما يجعل الأفلام الوثائقية الطويلة حيوية للغاية لثقافتنا بغية تغطية قصة تتكشف منذ سنوات عديدة. نحن نعيش في وقت عانت فيه المنافذ الصحفية التقليدية من تخفيضات كبيرة، لذلك هناك حاجة إلى شركات مستقلة مثل Jigsaw Productions (جيبني) أكثر من أي وقت مضى لتكثيف جهودها."

جدير بالذكر أنه تم اتهام نتنياهو بالاحتيال والرشوة وانتهاك الثقة في ثلاث قضايا رفعت في عام 2019.

وفي حين تم إجراء التسجيلات، التي تحتوي على آلاف الساعات من المقابلات، منذ أكثر من ثماني سنوات، لم تتم رؤيتها في أي مكان بما في ذلك إسرائيل بسبب قانون الخصوصية في البلاد.

"تظهر شخصية نتنياهو بقوة في التسجيلات"، كما تقول بلوم، وتضيف: "أود أن أقول إن الفارق بين هذا الفيلم والأخبار أو أي شيء قد تراه على قناة "بي بي سي" حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أن هذه نظرة إنسانية للغاية للأشخاص في عناوين الأخبار".

وأوضحت بلوم، التي تعاونت سابقا مع جيبني في "فرق تسد: قصة روجر آيلز" و"نسرق الأسرار: قصة ويكيليكس"، أن الفيلم الوثائقي يستخدم مقاطع فيديو الاستجواب "كمدخل" إلى قصة نتنياهو، الزعيم الإسرائيلي الأطول خدمة والذي تولى منصبه ست مرات، أكثر من أي رئيس وزراء آخر في تاريخ البلاد.

وصرحت بلوم، التي بدأت العمل في المشروع قبل هجمات السابع من أكتوبر، تلك التي أشعلت الحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل، بالقول: "كان عملنا في هذا الفيلم هو ربط هذه الاستجوابات ومحاكمة الفساد بكل ما يأتي بعد ذلك".

ووفقا لجيبني، "يتنقل فيلم ""ملفات بيبي"" بين حاضر نتنياهو وماضيه"، و"يكشف شيئا شكسبيريا عن الرجل بمعنى أن فساد شخصيته البطيء وحاجته اليائسة للبقاء في السلطة دفعته إلى القيام بأشياء فظيعة نرى الآن أدلة عليها".

وأشارت بلوم إلى أن الإصلاح الذي اقترحه نتنياهو للقضاء الإسرائيلي في عام 2023 كان أحد الأسباب التي جعلته يظهر في الفيلم"، مستطردة: "تحاول (حكومة نتنياهو) إصلاح المحاكم العليا ثم شنت الحرب بطريقة لم تكن لتحدث أبدًا لو لم يكن لديه مثل هذا التآلف المتطرف".

قامت بلوم، التي والدها يهودي ويؤمن بشدة بحق إسرائيل في الوجود، بزيارة إسرائيل عدة مرات طوال طفولتها وبلوغها، وتقول هي وجيبني إنهما شرعا في صنع فيلم وثائقي لا يعظ في أي جوقة، ولكنهما بدلا من ذلك يعتبران الفيلم، الذي يصور الإسرائيليين والفلسطينيين، بمثابة فيلم وثائقي عن الحقيقة يركز على حقوق الإنسان وليس فقط على حقوق الإسرائيليين والفلسطينيين.



وأردفت بلوم: "لقد حاولت حقا إيجاد أرضية مشتركة في هذا الفيلم .. شيء يمكننا جميعا أن نتفق عليه. إن بقاء نتنياهو لفترة أطول من اللازم هو أمر يتفق عليه العديد من الإسرائيليين والعديد من الفلسطينيين أيضا..وقد يختلفون عندما تذهب إلى أبعد من ذلك من حيث حل أزمة الشرق الأوسط. ومن المؤكد أنهم سوف يختلفون حول هذا الأمر، ولكن في واقع الأمر أعتقد أن معظم الناس، باستثناء المتشددين من أنصار نتنياهو، سوف يتفقون على أن نتنياهو لابد أن يرحل".

وقرر كل من بلوم وجيبني عرض الفيلم، الذي يسعى إلى التوزيع، في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي باعتباره عملا قيد التنفيذ بسبب الحرب الدائرة.

وأوضح جيبني قائلا: "هناك إلحاح معين فيما يتعلق بحساب هذه المادة وحساب شخصية نتنياهو في وقت يُقال لنا فيه.. "أوه، هذه المناقشات ليوم آخر لأن نتنياهو في خضم حرب".. لقد شعرنا أن من المهم، وبصراحة، من واجبنا كمواطنين عالميين أن نجعل قصتنا معروفة في أقرب وقت ممكن لأن الناس يموتون كل يوم".

إن تفضيل مقدمي البث المباشر للعروض غير الخيالية للمشاهير أو الجرائم الحقيقية على أي شيء يتعامل مع قضايا أو شخصيات شائكة ومعقدة يجعل من الصعب بيع فيلم نتنياهو الوثائقي، لكن بلوم وجيبني لديهما ثقة في أنه سيجد طريقه إلى ذلك.

وأضافت بلوم: "نحن لا نحاول وصف ما يجب القيام به في ما يتعلق بالصراع. هذا الفيلم هو صورة للرجل (نتنياهو)، وهي صورة لعائلته. أعتقد أن الفيلم أكثر تشويقا من الكثير من التقارير السياسية حول هذا الموضوع، لذا آمل أن يتحلى شخص ما بالشجاعة لمشاهدته".

وسيتم عرض فيلم "ملفات بيبي" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي يومي 9 و10 سبتمبر.