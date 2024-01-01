استقالة مسؤولين أمنيين وعسكريين في "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس قسم الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية البريغادير "درور اساراف" نيته ترك منصبه بعد خدمة دامت 35 سنة.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن قائد لواء الشمال في الشرطة الميجر جنرال "شوكي تحاوكا"، أعلن أمس الثلاثاء عن استقالته بعد عامين فقط من تسلمه المنصب، وبذلك استقال من الشرطة ستة ضباط كبار منذ مطلع العام الجاري.

هذا وكان قائد القوات البرية في الجيش تامير ياداي، قد أعلن أمس الثلاثاء عن تقديم استقالته من منصبه لأسباب شخصية.

وقالت إذاعة الجيش: "أنهى قائد القوات البرية تامير ياداي مهام منصبه بعد 3 سنوات لظروف شخصية".

وأضافت أنه سيترشح في المستقبل لمناصب مهمة، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

وتأتي هذه الاستقالات في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات حادة من الشارع والمعارضة في إسرائيل، حيث أن التقارير حول تمسكه بـ"محور فيلاديلفيا" على الحدود مع مصر يعتبر أبرز نقطة شائكة في مفاوضات إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وإلى جانب الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل عقب العثور على جثث 6 رهائن جنوبي غزة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين، إنه يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يفعل ما يكفي لتأمين اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

كما أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن بلاده ستعلق 30 ترخيصا لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لافتا إلى أن القرار جاء بعد مراجعة تراخيص التصدير البريطانية التي وجدت أن هناك "خطرا واضحا" من استخدامها بطريقة يمكن أن تنتهك القانون الدولي.

وأكد أن تعليق الأسلحة لإسرائيل مؤقتا ويشمل أنواعا معينة من المنتجات العسكرية.