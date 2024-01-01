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"القسام" تبث شريط فيديو لأسيرين إسرائيليين يناشدان فيه نتنياهو بإنجاز صفقة تبادل

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تبث شريط فيديو لأسيرين إسرائيليين يناشدان فيه نتنياهو بإنجاز صفقة تبادل



غزة/سما/

بثت كتائب القسام فيديو للأسيرين الإسرائيليين القتيلين ألكسندر لوبانوف وكارميل غات ناشدا فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنجاز صفقة التبادل وطالبا الإسرائيليين بالتظاهر والاحتجاج.


ويوم الاثنين الماضي، صرح الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة بأن "نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسئولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوة على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر".

وأضاف: "إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء".

وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز أمن "الشاباك" يوم السبت الماضي، العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة  وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبرغ بولين، وألكسندر لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.

وتصاعدت الانتقادات الإسرائيلية ضد رئيس حكومة نتنياهو في أعقاب ذلك، وراحت تحمله مسؤولية مقتل المحتجزين الإسرائيليين الستة لدى حركة "حماس"، الذين عُثر على جثثهم داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وواجه نتنياهو غضبا متزايدا وضغوطا متزايدة من عائلات الرهائن، الذين يطالبونه بمخاطبة الأمة، إذ شارك مئات الآلاف من المحتجين في احتجاجات على مستوى البلاد ليلة الأحد.

كما اتهمت عائلات الرهائن نتنياهو منذ أشهر بإعطاء الأولوية لبقائه السياسي وانتصاره على "حماس" على صفقة من شأنها إعادة أحبائهم إلى الوطن.

من جهتها، حمّلت "حماس" مسؤولية مقتل الرهائن لتل أبيب والرئيس الأمريكي جو بايدن، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، والتهرب من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

#كتائب القسام

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