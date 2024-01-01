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"حزب الله": أدخلنا مستوطنة إسرائيلية جديدة على جدول نيراننا

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله": أدخلنا مستوطنة إسرائيلية جديدة على جدول نيراننا



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، إدخاله على جدول نيرانه المستوطنة الإسرائيلية الجديدة نؤوت مردخاي وقصفتها للمرة الأولى ‏بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.


وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الآمنة وخصوصا في بلدات مركبا وطلوسة والقنطرة ‏وقبريخا، والتي أدت إلى استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين، أدخلت المقاومة ‏الإسلامية اليوم ‏الأربعاء على جدول نيرانها المستعمرة الجديدة نؤوت مردخاي وقصفتها للمرة الأولى ‏بِصليات من صواريخ الكاتيوشا". ‏

وأعلن "حزب الله" غي وقت سابق من اليوم، أنه استهدف عدددا من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد إطلاق أكثر من 60 صاروخا من الأراضي اللبنانية.


ومنذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، يستمر "حزب الله" اللبناني في تنفيذ عمليات عديدة يستهدف فيها شمال إسرائيل، فيما يقصف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في لبنان.

ويؤكد "حزب الله" أن عملياته تأتي في إطار "دعم غزة وخلق جبهة مساندة لها"، مشددا على أن توقفها "رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي" على القطاع. 

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