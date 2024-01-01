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"دفعة الشهيد إسماعيل هنية".. اليمن يجري مناورة تحاكي مهاجمة أهداف إسرائيلية

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"دفعة الشهيد إسماعيل هنية".. اليمن يجري مناورة تحاكي مهاجمة أهداف إسرائيلية



صنعاء/سما/

شهدت المنطقة العسكرية السادسة في القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، مناورةً عسكريةً خلال احتفال تخرّج "دفعة الشهيد إسماعيل هنية"، تضمّنت تنفيذ هجوم على أهداف مفترضة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، واقتحام مستوطنات مفترضة من عدة مسارات، بعمليات تكتيكية نوعية.

وأجرى الخريجون المناورة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، بينها الآليات والمدفعية والقنّاصة وقوات المشاة.

وحضر الاحتفال، الذي تخرّج فيه عدد من منتسبي اللواء 310 المدرّع، قائد اللواء، العميد علي الصباري، وعدد من قيادات المنطقة العسكرية السادسة، إلى جانب محافظ الجوف، فيصل حيدر، ومحافظ عَمْران، فيصل جعمان.

يُذكر أنّ وحدات من قوات المنطقة العسكرية الرابعة في القوات المسلحة اليمنية أجرت، قبل شهرين، مناورةً عسكريةً معقّدة، بعنوان "مناورة الطوفان المدمّر".

وشاركت في تلك المناورة عدّة وحدات عسكرية، بينها سلاح الجو المسيّر، وحدات المدفعية، القنّاصة، ضدّ الدروع، قوات المشاة، سلاح المدرّعات، والهندسة.

وجرى تقسيم منطقة المسؤولية إلى موضعين (الهجوم والدفاع)، مع التركيز على القيادة والسيطرة والتنسيق بين مختلف الوحدات، وتخلّلها هجوم على معسكرات إسرائيلية وبريطانية افتراضية، تمّ خلالها استعراض المستوى العالي من التدريب والتنسيق بين القوات المهاجمة، والتكتيكات القتالية المتنوّعة، ومستوى المرونة والأداء القتالي لديها.

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