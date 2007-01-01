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سويسرا توافق على مشروع قانون لحظر حركة "حماس"

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
سويسرا توافق على مشروع قانون لحظر حركة "حماس"



جنيف/سما/

وافقت الحكومة السويسرية،يوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بحظر حركة حماس الفلسطينية واعتبارها "منظمة إرهابية"، وقالت إن أي شخص ينتهك الحظر سيعاقب بالسجن أو الغرامة.

وبموجب القانون الجديد، الذي يتعين أن يحال إلى البرلمان لإقراره، سيتم حظر حماس والجماعات التي تتبعها، وكذلك المنظمات والجماعات التي تعمل نيابة عن الحركة أو باسمها.


وسبق أن أكدت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينيرغارد، أن سلطات بلادها قد تلجأ إلى ترحيل الأشخاص المتعاطفين مع حركة حماس في المستقبل من أراضيها.

وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت بعد 4 أيام من هجوم حماس أنها "ترى أن حماس يجب تصنيفها منظمة إرهابية"، وشكلت بعدها "فريق عمل حول الشرق الأدنى" ليكون مسؤولا عن دراسة خيارات تصنيف التنظيم إرهابيا.

وصنفت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودولًا أخرى، حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، كجماعة إرهابية قبل أحداث السابع من أكتوبر.

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