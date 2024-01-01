طائرة نتنياهو تتعرض لإصابة

القدس المحتلة/سما/

أفاد موفع Ynet اليوم الأربعاء بتعرض جناح طائرة "كناف صيون" التي يستخدمها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، لأضرار أثناء قطرها إلى مرآب للطائرات.



وأردف الموقع أن إزالة الأضرار ستتم قبل الزيارة المرتقبة لهرتصوغ إلى صربيا وألبانيا الأسبوع المقبل وزيارة نتنياهو إلى نيويورك في 23 سبتمبر للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة.



ونقل عن رئيس قسم الطيران لمكتب رئيس الوزراء أن "الأعطال لا تعد شيئا نادرا في الطائرات. وبعد اكتشاف المشكلة يقوم الموظفون بحلها وفقا لإجراءات شركة "بوينغ".

وفي يوليو الماضي تم اكتشاف صدع في الزجاج الأمامي لقمرة القيادة للطائرة نفسها أثناء رحلة تدريبية إلى واشنطن. وقال مسؤولون آنذاك إنه "حدث عادي". وتم إجراء جميع الإصلاحات اللازمة للقضاء عليه.

إن طائرة "كناف صيون" هي طائرة ركاب من طراز"بوينغ 767-338 يمكنها الطيران بدون توقف إلى الولايات المتحدة أو البرازيل أو اليابان. وتم تركيب أنظمة قيادة وتحكم متقدمة في الطائرة ستمكن من الاتصال المشفر مع الأرض، إلى جانب أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ.