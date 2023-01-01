حماس للإسرائيليين: حين يتوقف العدوان يعود أسراكم أحياء

غزة/سما/

وجهت حركة “حماس” الأربعاء، رسالة إلى الإسرائيليين أبلغتهم فيها بأن أسراهم لن يعودوا أحياءً من قطاع غزة إلا في حال توقف العدوان الذي يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على استمراره، وخاطبتهم قائلةً: “القرار لكم”.



جاء ذلك في بيان مقتضب ضمّنته في مقطع مصوّر، حرصت فيه على إبراز مشاهد حيّة تؤكد موقفها ويحذر من تبعات التعنت بمواصلة الحرب على من تبقى لديها من أسرى إسرائيليين.



وقالت حماس: “يتوقف العدوان، يعود الأسرى أحياء”، وأرفقتها بمشهد من تبادل عشرات الأسرى بين الجانبين، جرى بموجب هدنة سبق وتوصلت إليها مع إسرائيل استمرت أسبوعا حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023.



وتابعت: “إذا استمر العدوان، سيبقى مصيرهم مجهولاً”، وأرفقت هذه العبارة مع رسم دلالي تظهر فيه 6 علامات “X” باللون الأحمر، في إشارة إلى الأسرى الستة الذين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد استعادة جثثهم من غزة، ما أثار موجة غضب عارمة داخل إسرائيل.



وحذرت حماس من أن “كل يوم يستمر فيه نتنياهو بالحكم، قد يعني تابوتا جديدًا”، وتعني بذلك مقتل من تبقى من الأسرى لديها تباعًا بسبب تعنته وعرقلته التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى.



وختمت “حماس” بيانها مخاطبة الإسرائيليين بالقول: “القرار لكم”.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الجاري أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثوره على 6 جثث لأسرى داخل نفق بمدينة رفح جنوب القطاع، قالت حركة حماس إنهم قتلوا بنيران إسرائيلية.



وإثر ذلك، صعّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في القطاع حراكها في الشارع، وأغلقوا مع آلاف المتظاهرين الأربعاء، طريقا بمدينة تل أبيب (وسط) للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام اتفاق تبادل أسرى مع فصائل فلسطينية.

ونقلت القناة “12” العبرية الخاصة، عن المحتجين قولهم في بيان: “تم دفن 6 من إخوتنا وأخواتنا بعد أن نجوا من 11 شهرا من الأسر، ولكنهم لم ينجوا من الحكومة الدموية”، متهمين نتنياهو بالمسؤولية عن مقتلهم بسبب تعنته وعرقلته التوصل لاتفاق.

وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير في غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية.



ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوب ووسط القطاع، بينما تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.



ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو منذ أشهر بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه.

فيما يهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.



وبدعم أمريكي مطلق، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.