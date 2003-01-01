متطرفون إسرائيليون يؤدون طقوسا تلمودية في المسجد الأقصى (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

جدد متطرفون إسرائيليون، الأربعاء، أداء طقوس تلمودية أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، في حضور الشرطة.



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، متطرفين وهم يؤدون طقوسا تلمودية بصوت مرتفع بوجود أفراد من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الصحافي في صحيفة “هآرتس” العبرية، نير حسون، على منصة إكس، مقطع فيديو يظهر عددا من المتطرفين وهم يقومون بما يسمى “السجود الملحمي” في الناحية الشرقية من المسجد، ويلقون بأجسادهم على الأرض تجاه قبة الصخرة، ويؤدون صلواتهم بصوت مرتفع.

وقال حسون: “ما يحدث على الجبل منذ التاسع من أغسطس/ آب (ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل) هو انتصار كبير لنشطاء الهيكل الذين حصلوا بالفعل على كنيس كامل في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) فقط بدون سقف: صلاة عامة، غناء، رقص، وفرح حقيقي بالوقت الرائع الذي يقضونه”.

وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير السماح لليهود بأداء الصلوات بالمسجد.



وفي الشهر نفسه وفي عدة مناسبات بالأشهر الماضية، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “لا تغيير على الوضع القائم” في المسجد.

ولم تعلق شرطة الاحتلال التي تقع تحت مسؤولية بن غفير أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على مقاطع الفيديو الجديدة.

لكن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، حذرت مرارًا من الانتهاكات الإسرائيلية للوضع القائم في المسجد.

والوضع القائم هو الوضع الذي ساد قبل الاحتلال عام 1967 حيث يكون المسجد تحت مسؤولية دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وإن الصلاة في المسجد هي للمسلمين وحدهم.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سمحت أحاديا في العام 2003 للمتطرفين باقتحام المسجد، رغم الانتقادات المستمرة من دائرة الأوقاف ومطالبتها بوقف الاقتحامات.

ويطالب المتطرفون الإسرائيليون بالسماح لهم بإقامة الصلوات بالمسجد وحتى إقامة كنيس في ساحاته.

