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جنين: ناشط مسنّ يرفع العلم الفلسطيني ويتمشى بين آليات وجرافات جيش الاحتلال (صور)

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: ناشط مسنّ يرفع العلم الفلسطيني ويتمشى بين آليات وجرافات جيش الاحتلال (صور)



جنين/سما/

من بين مظاهر التدمير في جنين، إثر العملية الإسرائيلية الوحشية الأخيرة، يظهر رجل فلسطيني مسنّ يرفع العلم الفلسطيني واقفاً أمام المركبات والجرافات العسكرية الإسرائيلية.

رافع العلم هو خيري حنون (مواليد عنبتا- طولكرم 1959)، المعتقل السابق في سجون الاحتلال لحوالي ثماني سنوات (بعد أن حكم لعشرين عاماً)، والناشط في فعاليات مقاومة الجدار، وهو معروف في صور وفيديوهات سابقة عديدة تتحدى جنود الاحتلال في أكثر من موقع، وقد اعتقل على أثر بعض تلك المواجهات.

يصرّ الرجل على الظهور بزيه الفلسطيني التقليدي، على رأسه عقال فوق كوفية، وأحياناً يظهر مثبتاً العلم على عكازته، ويمشي بشموخ وعناد بين آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي.

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