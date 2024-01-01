  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله" يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اليوم الأربعاء أنه استهدف عدددا من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه رصد إطلاق أكثر من 60 صاروخا من الأراضي اللبنانية.


وقال "حزب الله" في بياننات منفصلة: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، وردا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدتي عيتا ‏الشعب والخيام، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية

مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.
استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية تموضعًا لجنود العدو ‏في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقعي رويسات العلم ‏والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابتهما إصابة مباشرة. ‏
استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع حانيتا بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

بدوره، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه على "إثر التنبيهات التي تم تفعيلها في الساعة الماضية في مناطق المالكية وراموت نفتالي وكريات شمونة وبيت هليل، تم رصد إطلاق نحو 65 صاروخا من الأراضي اللبنانية، حيث تم اعتراض بعضها وتم رصد عدة عمليات سقوط، ونتيجة لذلك، اندلعت عدة حرائق، وتعمل فرق الإطفاء حاليًا على إخمادها".

وقد نشرت وسائل إعلامية إسرائيلية مقاطع مصورة تظهر الحرائق المشتعلة جراء الرشقة الصاروخية التي أطلقت من لبنان.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر دبلوماسية تركية تكشف معلومات مهمة حول المفاوضات بين "حماس" و"إسرائيل"

وثيقة نتنياهو: تغييرات جوهرية في شروط الاتفاق قلبت مسار المفاوضات

"فايننشال تايمز” : نتنياهو لن يُغير سياسته في غزة وانتهاء القتال يعني المحاسبة وسيسعى لإنجاز كبير قبل شهر نوفمبر

المالية الفلسطينية : صرف رواتب الموظفين يوم غد الخميس بنسبة 70%

موقع عبري : مقترح الوساطة الاميركي الجديد لن يعجب حماس وإسرائيل

واشنطن بوست: تشكيل قوة فلسطينية مدربة أمريكيا هو الترتيب الأكثر ترجيحا لتأمين الحدود

بسبب أردوغان.. "إسرائيل" تلغي خطة سكة الحديد من العفولة إلى جنين

الأخبار الرئيسية

بايدن في سباق لتقديم فرصته الأخيرة.. ونتنياهو يلوح له بمحور فيلادلفيا ويتمسك بوهم أهميته الأمنية

66d82fbf4c59b727163de1c1

ضابط إسرائيلي: بدون المساعدات الأمريكية لن تتمكن "إسرائيل" من محاربة غزة لأكثر من بضعة أشهر

"إسرائيل" تحت تهديد أكبر صندوق سيادي في العالم

القناة 12 العبرية : نتنياهو يقرر اقامة حكومة عسكرية في غزة لادارة شؤون السكان

"فايننشال تايمز” : نتنياهو لن يُغير سياسته في غزة وانتهاء القتال يعني المحاسبة وسيسعى لإنجاز كبير قبل شهر نوفمبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية