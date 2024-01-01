لابيد يكشف للإسرائيليين سبب الحرب المستمرة في غزة

القدس المحتلة/سما/

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن بقاء الحكومة الإسرائيلية الحالية سيعني استمرار الحرب، مشيرا إلى أن أعضاءها لا يعرفون كيفية إحلال السلام ولا يريدونه.



وكتب لابيد في حسابه على منصة "إكس": "تحتاج دولة إسرائيل إلى إنهاء هذه الحرب (في قطاع غزة) بشروطها الخاصة".



وأضاف: "يجب إبرام صفقة حول الرهائن وإغلاق الملف. إن إنهاء الحرب هو في مصلحة إسرائيل. مصلحة أمنية، مصلحة اقتصادية، مصلحة سياسية.

واعتبر أن عدم رغبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إحلال السلام "أمرا غير مقبول".

ويتابع لابيد لذلك سلسلة تصريحاته اللاذعة بحق حكومة نتنياهو وما آلت إليه الأوضاع في البلاد منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ويعتبر أن كا ما يقوم به نتنياهو هو مجرد "خداع سياسي" كي يحافظ على حكومته الحالية من الانهيار.