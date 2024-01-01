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الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي منع وصول بعثة تقييم إلى مدينة جنين

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: الجيش الإسرائيلي منع وصول بعثة تقييم إلى مدينة جنين



جنين/سما/

أعلن متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الجيش الإسرائيلي رفض وصول بعثة تقييم أممية إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية.


وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي إن "الخسائر في أرواح الفلسطينيين زادت نتيجة استخدام الجيش الإسرائيلي أساليب الحرب القاتلة".

وأضاف أن "الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الضفة الغربية أثرت في المساعدات الإنسانية وأنه يتم تأجيل دخول سيارات الإسعاف والفرق الطبية منذ أسبوع".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة"، موضحا أن "التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ".

ولليوم الثامن على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية على شمال الضفة الغربية والتي خلفت 34 شهيدا، بينهم 19 في جنين، و8 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 685 شهيدا، وفق الإحصائيات الفلسطينية.

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