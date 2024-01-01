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الدنمارك: اعتقال الناشطة غريتا ثونبرغ خلال احتجاج ضد الحرب على غزة

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدنمارك: اعتقال الناشطة غريتا ثونبرغ خلال احتجاج ضد الحرب على غزة



كوبنهاغن/سما/

اعتقلت الشرطة الدنماركية اليوم الأربعاء الناشطة غريتا ثونبرغ خلال احتجاج في كوبنهاغن ضد الحرب على غزة، حسب متحدث باسم المجموعة الطلابية المنظمة للمظاهرة.

 

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة "رويترز" إن ستة أشخاص اعتقلوا في مكان الحادث بجامعة كوبنهاغن بعد أن أغلق نحو 20 شخصا مدخل أحد المباني ودخل ثلاثة آخرون.

ورفضت الشرطة تأكيد هوية أي من المعتقلين، لكن متحدثا باسم "حركة الطلاب ضد الاحتلال" قال لـ"رويترز" إن تونبرغ محتجزة.

ونشرت صحيفة "إكسترا بلاديت" اليومية، صورا لثونبرج وهي ترتدي الكوفية ويديها مكبلة بالأصفاد.

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