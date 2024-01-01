  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهدافها حيفا بالمسيّرات

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهدافها حيفا بالمسيّرات



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها ميناء حيفا في إسرائيل بالمسيرات صباح اليوم الأربعاء، متعهدة بمواصلة "دكّ معاقل الأعداء".


وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الإحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 / 9 / 2024 ميناء حيفا بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".


ويعلن الفصيل العراقي ذاته وبشكل متكرر، استهداف موانئ ومواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

#العراق #حيفا

الأكثر قراءة اليوم

مصادر دبلوماسية تركية تكشف معلومات مهمة حول المفاوضات بين "حماس" و"إسرائيل"

وثيقة نتنياهو: تغييرات جوهرية في شروط الاتفاق قلبت مسار المفاوضات

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية النخبة في حماس (صورة)

"فايننشال تايمز” : نتنياهو لن يُغير سياسته في غزة وانتهاء القتال يعني المحاسبة وسيسعى لإنجاز كبير قبل شهر نوفمبر

المالية الفلسطينية : صرف رواتب الموظفين يوم غد الخميس بنسبة 70%

موقع عبري : مقترح الوساطة الاميركي الجديد لن يعجب حماس وإسرائيل

أنقرة: واشنطن ستنسحب من مفاوضات غزة إن لم يتفق الطرفان خلال أسبوعين

الأخبار الرئيسية

محكمة إسرائيلية تقضي بمصادرة 160 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية المجمدة

"إسرائيل" تحت تهديد أكبر صندوق سيادي في العالم

القناة 12 العبرية : نتنياهو يقرر اقامة حكومة عسكرية في غزة لادارة شؤون السكان

"فايننشال تايمز” : نتنياهو لن يُغير سياسته في غزة وانتهاء القتال يعني المحاسبة وسيسعى لإنجاز كبير قبل شهر نوفمبر

موقع عبري : مقترح الوساطة الاميركي الجديد لن يعجب حماس وإسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية