"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهدافها حيفا بالمسيّرات

بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها ميناء حيفا في إسرائيل بالمسيرات صباح اليوم الأربعاء، متعهدة بمواصلة "دكّ معاقل الأعداء".



وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الإحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 / 9 / 2024 ميناء حيفا بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".



ويعلن الفصيل العراقي ذاته وبشكل متكرر، استهداف موانئ ومواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.