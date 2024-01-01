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"واللا": الجيش الإسرائيلي قرر تمديد العملية العسكرية في جنين

الأربعاء 04 سبتمبر 2024 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واللا": الجيش الإسرائيلي قرر تمديد العملية العسكرية في جنين



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع "واللا" العبري بأن الجيش الإسرائيلي قرر تمديد عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية، والتي بدأها منذ 8 أيام.


وقال "واللا": "كان من المفترض أن ينتهي القتال في مخيم جنين أمس، لكن الجيش الإسرائيلي قرر مواصلة القتال طالما توافرت معلومات استخباراتية عن وجود نشاط إرهابي وذلك وفقا لتوجيهات وزير الدفاع يوآف غالانت".

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها أنه "في حالة التصعيد سيكون هناك ولا مفر من تحويل قوات عسكرية إضافية إلى الضفة الغربية".

وأضاف الموقع "حتى الآن قتل حوالي 30 إرهابيا خلال القتال في المنطقة، وتم اعتقال حوالي 30 فلسطينيا آخرين يشتبه في قيامهم بنشاط إرهابي وخلال المواجهات قتل مقاتل من الكتيبة (906) وأصيب خمسة آخرون بجروح طفيفة ومتوسطة، وفي هذه الأثناء سيعزز الجيش الإسرائيلي المنطقة بقوات عسكرية وأدوات هندسية وقوات خاصة في الاحتياط بالإضافة إلى قوات من مدرسة المشاة".

ووفق الموقع "هناك رأي مفاده أنه في ضوء التحذيرات المتزايدة وفي حالة حدوث تدهور أمني ستكون هناك عملية أخرى واسعة النطاق في الضفة الغربية على جدول الأعمال".

وتابع "هناك خوف على خلفية الكشف عن السيارات المفخخة و إطلاق النار في الشوارع وأنه في مثل هذه الحالة لن يكون هناك مفر من نقل قوات إضافية إلى الضفة الغربية من أجل توسيع العمليات ضد البنية التحتية الإرهابية في مخيمات اللاجئين".

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